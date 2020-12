Arti marziali: tre medaglie per gli atleti dell’Accademia Wushu Sanda di Alessandria

Alessandria – Sono arrivate tre medaglie per l’Accademia di Kung Fu Wushu Sanda di Alessandria ai campionati italiani che, vista la pandemia, si sono svolti online.

Sonia D’Agostino ha vinto la medaglia di bronzo nella categoria senior. Argento per Marie Lys Foco tra gli juniores. Secondo posto anche per Andrea Bodellini tra i cadetti. Nella stessa categoria è arrivato anche un sesto posto per Lorenzo Alfieri. Quindicesimo Giovanni Carusone tra i senior mentre nel Wushu moderno forme avanzate juniores è arrivato il sesto posto di Marie Lys Foco. Settimo posto, infine, tra i cadetti per Marcello Carena.

Gli atleti hanno dovuto mostrare le tecniche contro un avversario immaginario. Per questo non c’era alcuna distinzione di peso ma solo per età.