La pieve di Calamandrana visitabile grazie a un click e al Qr code

Calamandrana – La chiesa a portata di mano. Anzi a portata di un click. Da domani, infatti, anche la piccola chiesa di San Giovanni alla Conche, a Calamandrana, entrerà a far parte di “Chiese a porte aperte”, progetto innovativo ideato dalla Consulta regionale per i Beni Culturali ecclesiastici e dalla Fondazione Crt nel 2019, che sperimenta una fruizione tutta nuova, all’insegna della tecnologia, dell’arte sacra tra Piemonte e Valle d’Aosta.

La Chiesa di San Giovanni alle Conche, pieve romanica che di quell’epoca conserva l’abside posta sull’attuale fianco centrale della struttura, si va ad aggiungere alla trentina di edifici sacri già visitabili gratuitamente.

Una comodità non da poco dato che, finora, per chi voleva visitarla, la chiesa non era esattamente a portata di mano. Per potervi accedere, era necessario farsi aprire il portone dai residenti del luogo, un pugno di case a pochi chilometri dal concentrico di Calamandrana.

Grazie all’app “Chiese a porte aperte”, invece, la visita si potrà fare in autonomia, all’orario desiderato. Ad accompagnarla, ci sarà anche una narrazione che, valorizzata da un sistema di illuminazione, spiega peculiarità storiche, artistiche e architettoniche del luogo.

La voce narrante impersona il San Guido, vescovo all’epoca dell’edificazione di San Giovanni e patrono della Diocesi di Acqui Terme, raffigurato negli affreschi all’interno della chiesa.

San Giovanni alle Conche è il bene architettonico più prezioso a Calamandrana: edificata nel XII secolo, è una testimonianza di arte romanica più unica che rara, in questa fetta di Astigiano: l’altra chiesa romanica in provincia di Asti, anche quella inserita nel progetto Chiese a porte aperte, si trova a Montiglio Monferrato.

In occasione della sua apertura sarà anche realizzato uno spettacolo teatrale dal titolo “Il testamento dell’ortolano”, a cura del Teatro degli Acerbi, al quale potranno assistere cinquanta spettatori. La prenotazione tramite app, che si potrà fare dopo essersi registrati sul sito www. cittaecattedrali.it, della visita, potrà avvenire nel giro di pochi minuti.

Per info e prenotazioni dello spettacolo teatrale: 348 664.12.53