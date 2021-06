Alimentazione automatica di Blinks, l’iniziativa di Prelios, Allitude e Cassa Centrale: un altro asso calato da Palenzona

Roma – Prelios Innovation, Centrale Credit Solutions e Allitude del gruppo Cassa Centrale (Credito Cooperativo Italiano) hanno realizzato una nuova procedura informatica per l’alimentazione automatica del “data tape” di BlinkS, soluzione fintech del gruppo Prelios e piattaforma di riferimento in Italia per la cessione online di crediti problematici. Pressoché in contemporanea, Fitch Ratings ha comunicato di aver alzato il rating di Prelios Credit Servicing quale special servicer di portafogli di crediti non performanti assegnando RSS1- e CSS1- con un upgrade rispetto ai precedenti rating RSS2+ e CSS2+. L’upgrade, comunica Fitch, riflette “i miglioramenti raggiunti nelle attività di recupero e amministrazione dei crediti e la capacità di Prelios Credit Servicing di raggiungere gli obiettivi prefissati” quali, tra gli altri, crescita della masse, e la creazione di una Direzione dedicata alla gestione degli UTP (le inadempienze probabili) riconosciuta al livello più alto di competenza da Fitch. Riconoscimento ufficiale, quello dell’agenzia di rating, che va ad aggiungersi al titolo di “NPL Servicer of the Year” che il gruppo guidato da Fabrizio Palenzona si è visto assegnare al termine della votazione a livello continentale per i GlobalCapital European Securitization Awards 2021. Secondo Gabriella Breno, ad di Prelios Innovation, “continua con ulteriore slancio e su nuovi settori il rapporto di collaborazione avviato con il Gruppo Cassa Centrale per l’utilizzo di BlinkS, che consente di velocizzare e semplificare i processi di cessione dei crediti non performing”. E per Fabio Pansini, di Centrale Credit Solutions “abbiamo effettuato un ulteriore passo in avanti nel rendere sempre più autonome le nostre banche nella gestione proattiva di npe, i crediti non performanti. Questo consentirà alle banche del gruppo Cassa Centrale di migliorare i propri npl ratio nel rispetto di quanto pianificato in tema di dismissione di portafoglio deteriorato: aspetto di grande rilevanza in vista anche di un paventato forte peggioramento delle esposizioni creditizie conseguenti alla pandemia Covid”.