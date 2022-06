Incidente stradale sulla A21: sette chilometri di coda, un ferito non grave

Alessandria – Ci sono volute quasi due ore di lavoro da parte dei Vigili del Fuoco e del personale di Autostrade per consentire al traffico il ritorno alla normalità dopo uno spettacolare incidente stradale che si è verificato poco prima delle cinque di questo pomeriggio tra un camion e un furgone nella corsia in direzione Piacenza della A21 tra i caselli di San Michele e di Castelceriolo. A causa del sinistro per due ore il traffico era consentito solo in una corsia per cui si è formata una coda di quasi sette chilometri. Il bilancio è di un ferito le cui condizioni non sarebbero preoccupanti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e i medici del 118 che hanno provveduto a trasportare la vittima all’ospedale di Alessandria.