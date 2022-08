Sisal: vinta una casa a Napoli

Roma – Vinta una casa a Napoli al gioco Sisal VinciCasa, la 183a dal lancio del gioco. Nell’estrazione di giovedì 11 agosto è stata vinta con 200.000 euro subito grazie a VinciCasa, la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal, che mette in palio un premio incentrato su un bene concreto e tangibile.

Il “5” è stato centrato a Napoli (NA) presso il punto vendita Sisal Avolio Antonio situato in Via Domenico Morelli 47 (nella foto) con una schedina QuickPick; la combinazione vincente: 13 18 21 36 38. “Il fortunato giocatore – riporta l’Agenzia Agimeg – potrà scegliere la casa che desidera, in massima libertà, su tutto il territorio italiano e avrà ben 2 anni di tempo per trovarla”. Dalla nascita di VinciCasa, sono ben 183 le case assegnate. Il premio di prima categoria – 5 numeri su 40 – è costituito da 500.000 euro, che sono così ripartiti: 200.000 euro corrisposti subito, in denaro, che il vincitore potrà utilizzare come preferisce, senza alcun vincolo; la restante parte dedicata all’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano.

“Lotto”, a Castro dei Volsci (FR) centrato un terno da oltre 47.000 euro da un fortunato giocatore ha centrato un terno (e tre ambi) sulla Ruota di Roma giocando i numeri 27-53-72 dal valore di 47.500 euro. A Milano sono stati vinti 45.000 euro giocando i numeri 2-15-19 sulla Ruota di Milano. Il “10 e Lotto” premia invece Bagheria (PA) con una vincita da 50.005 euro realizzata con un “8 Oro” in un’estrazione frequente.

Da inizio anno “Lotto” e “10 e Lotto” hanno assegnato vincite per un totale di 2,90 miliardi di euro.