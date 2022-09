Suona il campanello, tutti a scuola

Torino – Il nuovo calendario scolastico 2022-2023 prevede che le lezioni nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado si svolgeranno da oggi lunedì 12 settembre 2022 a sabato 10 giugno 2023, per un totale di 206 giorni. Stessa data di inizio per la scuola dell’infanzia, che termina venerdì 30 giugno 2023.

In seguito al confronto tra Regione Piemonte e Conferenza Permanente per il Diritto allo Studio e la Libera Scelta Educativa, la Giunta Regionale ha approvato la delibera che definisce i criteri per la determinazione del calendario scolastico per il triennio 2021-2024, per garantire alle istituzioni scolastiche tempi adeguati per una programmazione e un’organizzazione efficaci dell’attività didattica.

Clausola di flessibilità

Confermata la clausola di flessibilità per le vacanze di carnevale, già introdotta per lo scorso anno scolastico: “dopo l’apertura dell’anno scolastico 2022/2023, in caso di aumento dei contagi e conseguente adozione di provvedimenti di chiusura prolungata delle scuole, le vacanze di carnevale potranno essere soppresse in tutto o in parte previa adozione di idoneo provvedimento entro il 10 gennaio 2023”, così come stabilito in sede di Conferenza per il diritto allo studio e la libera scelta educativa il 18 maggio 2022.

Definiti anche i periodi di vacanza e un ponte per la festa dell’Immacolata:

Ponte dell’Immacolata: da venerdì 9 dicembre a sabato 10 dicembre 2022; Festività Natalizie da sabato 24 dicembre 2022 a sabato 7 gennaio 2023, con ritorno in aula lunedì 9 gennaio 2023; Carnevale: lunedì 20 febbraio e martedì 21 febbraio 2023; Ponte della Festa della Liberazione lunedì 24 aprile 2023; Pasqua da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023

Tali periodi non possono essere modificati dalle Istituzioni scolastiche, non essendo previste clausole di flessibilità nella deliberazione di approvazione del calendario.

Nella settimana di Carnevale, le scuole potranno concentrare le attività formative integrative per la diffusione della cultura e della pratica dello sport.

Sotto pubblichiamo il calendario scolastico completo.