Un milione di euro per avere scuole più “green” ad Alessandria

Alessandria – Si aggira attorno al milione di euro la somma di lavori per l’efficientamento energetico nelle scuole alessandrine Rodari – Villagio Europa, e Peter Pan – Rattazzi. Gli interventi rientrano nel “Fondo Kyoto” e sono finanziati con mutui attivati nel 2017 e già completati con la progettazione e l’aggiudicazione dei lavori. A febbraio i lavori sono stati consegnati alle rispettive ditte vincitrici dell’appalto e sono prossime alla concreta attivazione, ma i fondi non consentono di finanziare anche la riqualificazione funzionale degli spazi interni dedicati alla didattica. Con l’accesso ai contributi Gse (Gestione servizi energetici) i progetti potranno essere implementati con ulteriori interventi, sia per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici scolastici sia per innovare gli spazi. I lavori dureranno, per entrambi i plessi scolastici, fino all’estate 2022 e saranno seguiti dalle direzioni lavori in maniera tale da consentire il regolare svolgimento delle lezioni del prossimo anno.