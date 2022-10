Alessandria/Asti – Per numero di denunce, su 106 province italiane, quella di Alessandria è al 45° posto (12.928 denunce, una ogni 33 abitanti) mentre più vivace è Asti che, mentre è al 56° posto, ha un maggior numero di denunce per abitante (6.136 denunce, una ogni 35 abitanti). Quella astigiana è un’area analoga a quella mandrogna con la percezione reale praticamente la stessa. In assoluto in testa per numero di denunce troviamo Milano con 193.749.