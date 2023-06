Ovada – Nel primo pomeriggio di oggi 12 Giugno i Vigili del Fuoco di Novi Ligure sono intervenuti in autostrada A26 al chilometro 17, tra Masone e Ovada in direzione Milano, per l’incendio d’un autocarro. È stata inviata per il rifornimento idrico l’autobotte della centrale VVF di Alessandria. Ancora in corso le operazioni di bonifica. Sul posto personale della società autostrade e Polstrada che sta effettuando le verifiche del caso per accertare le cause dell’incidente.