Da Aipo – Incrementi dei livelli del Po in Piemonte

In base alle attuali previsioni meteo, che indicano per le prossime ore precipitazioni significative nei settori occidentali del bacino del Po, si stima nell’arco delle prossime 36 ore un incremento dei livelli del fiume Po nel territorio piemontese, che potrà portare al superamento della prima soglia di criticità (colore giallo – criticità ordinaria) nel tratto che va da Carignano e Torino a Casale Monferrato. È altresì possibile che nelle ore successive il livello nel Po nel tratto torinese possa superare anche la soglia 2 di criticità (criticità moderata, colore arancione). Gli uffici centrali e territoriali Aipo sono attivati per il monitoraggio dell’evento, in coordinamento con i sistemi di Protezione civile locali e regionale. Ulteriori informazioni saranno disponibili sulla base delle effettive quantità di pioggia che saranno registrate.