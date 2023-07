Da Unitrè Alessandria – Pronto il programma per l’Anno Accademico 2023/2024

Sono stati approvati, martedì 11 luglio, nel corso della riunione del Consiglio Direttivo il calendario delle conferenze, le attività dei laboratori e le gite in programma per il nuovo anno. Durante la stessa riunione, che costituisce di fatto l’insediamento del nuovo staff eletto nell’Assemblea Ordinaria del 26/5/2023, su proposta dal Presidente Vittorio Villa sono state attribuite le seguenti cariche operative: a Vice Presidente con funzioni Vicarie il signor Orazio Messina, a Presidente del Comitato Scientifico il professor Gian Luigi Ferraris, a Responsabile Culturale la professoressa Silvia Martinotti, a Segretario il signor Roberto Viazzi, a Tesoriere la signora Milena Bo e a Responsabile dei laboratori il signor Lauro Zivian. Aumentano le attività didattiche ma resta invariato il costo della quota associativa che sarà di 50 €.

Le iscrizioni si apriranno mercoledì 13 settembre 2023. I Soci riceveranno il giornale con i programmi a casa ma chi fosse interessato a conoscere le nostre proposte, potrà visionarle, a partire da agosto, sul sito: www.unitrealessandria.it, oppure scaricando la App Unitre su Play Store o App Store, oppure visionando la nostra pagina Fb Unitre Alessandria.

Gli orari.

In via Castellani 3:

9.30 – 11.30

15.00 – 16.30 (l’orario pomeridiano sarà attivo fino al 20 settembre).

Giovedì 2 ottobre al Dopolavoro Ferroviario per la prolusione accademica che darà ufficialmente il via alle attività.