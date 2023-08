Dossier Viminale: nel 2023 gli sbarchi sono più che raddoppiati

Roma (askanews) – Nei primi sette mesi del 2023 lo sbarco di migranti clandestini in Italia è più che raddoppiato: + 115,18%. Ovvero 89.158 contro 41.435 dei primi sette mesi 2022. Lo registra il tradizionale dossier di Ferragosto del Viminale che fornisce i primi dati sulla sicurezza in Italia nell’anno in corso al giro di boa del mezzo anno. Sensibilmente aumentati nel 2023 anche richieste di asilo e rimpatri. Nel 2023 La Tunisia quest’anno ha superato la Libia come Paese numero di partenza dei viaggi della speranza e della disperazione verso l’Italia. In aumento i soccorsi a seguito di eventi Sar, coinvolti nel 72,64% dei casi.