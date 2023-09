Alleanza fra Comuni per aiutare i gatti randagi

Casale Monferrato – Il Comune di Casale sta raggiungendo un accordo col vicino Comune di Trino Vercellese per organizzare insieme la protezione di gatti randagi, gattini malati e senza mamma, attraverso adozioni. Ciò grazie a un bando della Regione Piemonte il quale indica anche un progetto di sterilizzazione delle colonie feline in Piemonte con contributi economici. L’alleanza di Trino con Casale è dovuta al fatto che il Comune vercellese conta meno di 20.000 abitanti, soglia minima per partecipare al bando, mentre con Casale gli abitanti totali sono circa 50.000. Per questo motivo l’associazione trinese di volontariato A-Mici, che si occupa dei randagi in città, chiede all’amministrazione comunale di contattare il prima possibile il Comune di Casale a partecipare al bando nell’ambito di un progetto territoriale comune per combattere il randagismo.