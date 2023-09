Alert via sms per le grandi emergenze

Torino – Giovedì 14 settembre alle 12 i cellulari di tutti i piemontesi suoneranno contemporaneamente per un breve segnale d’allarme, diverso dalle notifiche tradizionali, accompagnato da un messaggio che spiegherà quanto sta accadendo. Si tratta d’un test programmato dalla Protezione Civile per sperimentare It-Alert, il nuovo sistema di emergenza che dovrebbe entrare in vigore da febbraio 2024 e servirà ad avvisare direttamente i cittadini in caso di gravi pericoli imminenti come nobifragi, alluvioni, incidenti stradali e sul lavoro, emergenze nucleari, maremoti, terremoti e altro. Il messaggio che comparirà su ogni cellulare, in italiano e in inglese, bloccherà le altre funzioni del telefono fino al tocco della notifica e conterrà anche un link.