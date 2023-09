Da Egea – Verso il risanamento e il rilancio

In occasione del Consiglio di Gestione di EGEA S.p.A di Martedì 5 Settembre 2023, l’ingegnere Paolo Pietrogrande, Consigliere Delegato e Chief Restructuring Officer, ha informato che, nel corso dei mesi di Luglio e Agosto, sono proseguiti in modo proficuo i tavoli di confronto con le banche coinvolte nel processo di risanamento aziendale che si sono progressivamente attivate per sostenere l’azienda, svolgendo un ruolo centrale per facilitare il percorso di riallineamento. Parallelamente, il Consigliere di Gestione Giovanni Valotti riferisce che è proseguito in modo costruttivo il dialogo con i potenziali partner finalizzato alla miglior definizione delle offerte vincolanti, la cui presentazione è prevista entro il 15 Settembre. Sono state adottate particolari misure per assicurare la confidenzialità di ciascuna offerta e tutelare i legittimi interessi degli offerenti e del Gruppo, così favorendo il successivo ordinato processo di completamento del riequilibrio e rilancio del Gruppo medesimo nei tempi tecnici necessari alla sua implementazione.