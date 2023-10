Il cimitero vive se i morti riposano in pace perché non ci sono più guerre

Alessandria (Max Corradi) – Curiosa e interessante iniziativa dell’Archivio di Stato di Alessandria e della Sezione locale di Italia Nostra: una visita guidata al nostro Cîmitero Monumentale effettuata oggi pomeriggio. Il nostro Cimitero è bellissimo e ricco di arte funeraria oltre che immenso. Molto rilievo è stato dato ovviamente alle tombe delle famiglie più ricche e dunque più adornate, e a quelle delle medaglie d’oro al valor militare: ma a noi, pur complimentandoci con l’iniziativa (una delle poche in questa città troppo grigia) vogliamo ricordare le tombe di tutti e di quelli soprattutto la cui tomba non c’è perché non l’ hanno mai avuta (come i 100.000 soldati italiani dispersi in Russia), sperando che non ci sia più bisogno di ricordare altri morti di guerra, ma dati i recenti eventi, appare sempre di più come una pia illusione.