Auto contro un supporto metalico: lievemente ferito il conducente

Arquata Scrivia – Oggi prima dell’alba, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri intervenuti sul posto, un’auto ha sbandato in Via Roma andando a finire contro un supporto metallico per cartelli pubblicitari che costeggia la strada e un albero che gli è appena dietro. Molti danni all’auto ma per fortuna ferite lievi per il conducente che comunque è stato ricoverato all’ospedale di Novi. Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche un’ambulanza del 118 e gli addetti di Ambiente e Sicurezza per il ripristino delle normali condizioni di traffico.