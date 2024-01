Anno nuovo, autostrade più care

Roma – Scatteranno oggi, Capodanno, gli aumenti dei pedaggi sulle autostrade italiane secondo il “Decreto Milleproroghe” approvato dal Consiglio dei Ministri pochi giorni fa. Un ritocco ai pedaggi che in media si aggira sul +2,3%. L’aumento corrisponde all’indice d’inflazione (Nadef) per l’anno 2024. Gli adeguamenti rispetto a tali incrementi tariffari, in difetto o in eccesso, sono definiti con l’aggiornamento dei Pef. Intanto ai concessionari il Consiglio dei Ministri ha accordato una proroga al 30 marzo 2024 per la presentazione dei Pef e un’altra al 31 dicembre 2024 per perfezionarli.