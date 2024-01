Dal Comitato 10 Febbraio – Giorno del Ricordo col quale si commemorano i Martiri delle foibe e l’esodo dal confine orientale d’Italia

Il Comitato 10 Febbraio mette a disposizione il logo realizzato in occasione del Ventennale della Legge 92/2004 che ha istituito Il Giorno del Ricordo. Il Comitato 10 Febbraio ha realizzato un logo in occasione del ventennale della Legge 92/2004, che ha istituito Il Giorno del Ricordo con il quale si commemorano i Martiri delle foibe e l’esodo dal confine orientale d’Italia. Il sodalizio lo mette gratuitamente a disposizione delle amministrazioni comunali e delle associazioni che organizzano eventi il 10 febbraio. “Il logo è stato ideato dal nostro sodalizio per celebrare i venti anni dall’approvazione della Legge sul Ricordo – dichiara Silvano Olmi, presidente nazionale del C10F – lo utilizzeremo per tutto il 2024 nelle nostre manifestazioni. Il logo è a disposizione delle amministrazioni pubbliche e dei sodalizi che lo possono utilizzare liberamente”. Chi è interessato può scaricarlo dal sito www.10febbraio.it o scrivere a info@10febbraio.it. Il Comitato 10 Febbraio ha organizzato una conferenza nazionale, per celebrare il ventennale della Legge 92/2004, che si terrà a Jesolo (VE), nella sala del consiglio comunale, alle ore 9:30 di domenica 17 marzo 2024.