“Adotta un padre”: un documentario che accende i riflettori sulla situazione dei padri separati in Italia

Da Buzz Blog Alessandria – Sta per arrivare Adotta un padre, un documentario che si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla condizione di molti padri separati, spesso esclusi dalla vita dei propri figli o costretti a vivere in condizioni precarie pur di mantenere un legame con loro.

Attraverso testimonianze reali, interviste e momenti di vita quotidiana, il documentario offre uno sguardo umano e profondo su una realtà spesso trascurata. Adotta un padre non è solo una denuncia, ma anche un invito alla riflessione e al cambiamento: un appello alla responsabilità collettiva nei confronti del diritto alla genitorialità.

Il documentario sarà presentato in anteprima il 9 maggio 2025, presso la sala del Museo Etnografico “C’era una volta”, in Piazza della Gambarina 1 (Alessandria), alla presenza del produttore e autore Walter Zollino, fondatore di Buzzz Blog, di Luigi Ronzulli, fondatore dell’Associazione Misericordia – Società per Amore a Cascina Solidale Marchesa, di alcuni protagonisti del film e di rappresentanti del mondo associativo e istituzionale.

L’evento sarà presentato da Piercarlo Fabbio ed è organizzato da Movimento Cristiano Lavoratori, Museo Etnografico “C’era una volta” di Alessandria e Svegliati Alessandria.

La serata prevede la proiezione del documentario e un dibattito aperto al pubblico.

Pagina web dedicata al documentario: https://buzzzblog.wixsite.com/blog/adotta-un-padre-documentarioLocandina (formati JPG e PDF) allegata alla presente mail.

Calendario delle proiezioni di maggio:

9 maggio, ore 20:30 – Museo Etnografico “C’era una volta”, Piazza della Gambarina 1, Alessandria 4 maggio, ore 18:00 – Aula Magna dell’Educatorio della Provvidenza, Corso Arimondi 6/A, Torino 17 maggio, ore 21:00 – Parrocchia della Madonna del Rosario, Corso Galileo Ferraris 223, Chivasso