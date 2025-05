Casinò internazionali online: normative a confronto globale

Milano (Elena Giulia Manzoni) – La crescita del gioco d’azzardo negli ultimi anni ha raggiunto livelli straordinari. Fino a pochi anni fa, il mondo del gambling si riduceva al gioco fisico nei casinò e nelle sale scommesse sparse per il territorio. Diversamente, in tempi recenti sia nei casinò italiani che nei casino internazionali si è potuta osservare una forte crescita del gioco digitale.

Perché i Giocatori Italiani Scelgono Casinò Stranieri

L’interesse crescente, specie se osservato nel mercato italiano, si estrinsecato nella ricerca – da parte dei giocatori italiani – di portali di gioco stranieri. Questo perché tali casinò sono in grado di offrire alcuni importanti vantaggi ai giocatori come migliori bonus, quote più alte nelle scommesse sportive e possibilità di pagamento e prelievo introvabili in Italia.

Questo fenomeno sta attirando un’attenzione sempre maggiore e, per questa ragione, abbiamo deciso di fare un po’ di ordine mettendo a confronto le diverse normative in tema di gioco digitale a livello globale.

Cos’è la Licenza AAMS e i Suoi Limiti

Prima di farlo, abbiamo necessità di chiarire cosa sia la licenza AAMS. Si tratta della licenza di gioco italiana rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (un tempo Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, da cui AAMS).

Tale licenza assicura la completa affidabilità e sicurezza di un casino online italiano ed offre un porto sicuro a tutti i giocatori che intendono scommettere o giocare d’azzardo in Italia. Come visto, però, questa licenza presenta anche alcuni importanti limiti.

I giochi ADM sono solo una parte dei titoli disponibili nel mondo e la licenza italiana tende ad escludere molte novità in materia di gambling. Ancora, la licenza italiana presenta bonus “frenati” che non riescono a strabiliare i giocatori e non include tutte le modalità di pagamento e prelievo disponibili sul mercato.

In ultimo, la licenza italiana – una volta richiesta l’autoesclusione impone ai giocatori di non poter accedere a nessun portale di gioco. Questo divieto può essere arginato proprio con l’iscrizione ad un portale senza licenza italiana.

L’Alternativa dei Casinò Senza Licenza AAMS

Proprio per tali ragioni, sono venuti alla ribalta i casinò senza licenza AAMS che, solitamente, sono considerati l’uno uguale all’altro, con l’unico discrimine di non essere dei portali con licenza italiana. Vediamo nel dettaglio quali sono (e sono tante) le differenze tra i casinò stranieri.

Abbiamo appurato che un casinò senza licenza AAMS è un portale straniero ma qual è la differenza che intercorre tra questi casinò. Ne abbiamo già tratteggiato a grandi linee i vantaggi, vediamo ora nel dettaglio le differenti licenze rilasciate.

Le Principali Licenze Internazionali

La prima di cui vogliamo parlarvi è quella britannica, la UK Gambling Commission. Si tratta di una licenza da gioco che, fino a pochi anni fa, era considerata europea ma che – con la Brexit – ha perso tale caratteristica. La United Kingdom Gambling Commission opera come un portale a sé e, come tale, presenta regole, norme e limitazioni peculiari.

Iniziamo con il dire che con questa licenza si mette piede in uno dei paesi che, possiamo dire, ha inventato il gioco d’azzardo, specie per quel che riguarda le scommesse sportive.

Per tale ragione, ancor oggi, in Gran Bretagna sono disponibili alcune delle migliori quote di gioco. Inoltre, il gioco in Inghilterra è molto controllato e una tale licenza garantisce la piena sicurezza dei suoi giocatori in ognuna delle fasi del gioco.

Un’altra licenza casinò non AAMS affidabili è sicuramente quella rilasciata dalla Malta Gaming Authority, un’agenzia nazionale di Malta. Agendo sul confine dell’Unione Europea, Malta ha tutti i vantaggi e le sicurezze garantite da uno stato membro a cui riesce a combinare i vantaggi fiscali di un piccolo stato. Per tutti questi motivi, Malta rappresenta una risorsa preziosa per i giocatori italiani che possono mettere le mani su portali dai ricchissimi bonus e dalla tassazione davvero leggera.

Un altro esempio virtuoso in materia di licenza straniera è certamente rappresentato dallo stato caraibico i Curacao. In questo caso, la licenza viene rilasciata dalla Curacao e Gaming, un’agenzia che si occupa di rilasciare licenze di gioco utili in tutto il mondo e arrivate fino a noi.

In questo caso, siamo davanti ad una licenza di gioco affidabile che, al contrario delle altre, è in grado di offrire una serie di titoli inediti pensati per il mercato americano. In tal senso, questa differenza la rende una licenza molto ambita, poiché – di norma – riesce a garantire anche un’ottima assistenza clienti localizzata in molte delle lingue dell’UE, tra cui l’italiano.

Altri esempi di normative e licenze straniere sono rintracciabili negli Stati Uniti d’America che, però, rappresentano un unicum normativo. Gli stati e i casinò seguono norme differenti a seconda del territorio su cui insistono.

Vi è un’unica normativa nazionale presente che segue le prescrizioni rilasciate dalla UIGEA, una norma federale del 2006 che stabilisce le libertà e i doveri dei cittadini americani che intendono iscriversi sui portali di gioco online.

Conclusione

Come abbiamo potuto osservare, le norme applicate sui casinò online stranieri non sono poche e non sono tutte identiche. Ciononostante, è possibile affermare che molti di essi rispettino le più attente prescrizioni in termini di sicurezza e affidabilità, al pari della licenza italiana.