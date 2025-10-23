Quanto impiegano, in media, i mangaka per completare un manga?

La risposta corretta è “dipende”. Dipende dal ritmo di pubblicazione che può essere settimanale o mensile, dipende dai periodi di pausa e anche dalla complessità del disegno. Quello che sappiamo per certo è che anche i mangaka hanno bisogno di concedersi delle pause tra film, videogiochi, serie TV e anche casino online. Le pause servono per ricaricare le energie e non lasciare che la creatività venga saturata.

Quanto tempo ci vuole davvero? Le fasce temporali più comuni

Allora, prima di tutto un manga si pubblica a capitoli e, dopo un certo numero di capitoli, esce il volume tankōbon che li raccoglie. Questo incide tantissimo sui tempi totali.

Serie settimanali: esce un capitolo nuovo a settimana, in media di 18-20 pagine. Considerando le pause editoriali (festività, Golden Week, fine anno) e qualche stop per la salute o il lavoro extra, la produzione reale si avvicina a 40-45 settimane l’anno. Un volume di circa 200 pagine richiede più o meno 12 settimane piene di serializzazione effettiva, più i tempi di rifinitura per il tankōbon. Se una storia punta a 10–15 volumi, la finestra plausibile è di 3–5 anni.

Serie mensili: esce un capitolo da 40-60 pagine al mese. Il volume arriva in media ogni 3–4 mesi. Con 8–12 volumi complessivi, la durata tipica si colloca tra i 3 e i 6 anni.

One-shot e miniserie: è una progettazione più snella, meno capitoli, calendario più flessibile. Possono chiudersi in 6–18 mesi.

Perché i tempi variano così tanto

Diciamo che ci sono veramente tanti fattori che incidono sulla velocità con cui un mangaka procede nel suo lavoro:

Ritmo di serializzazione: La cadenza settimanale implica costanza e capitoli più brevi, quella mensile concede più pagine ma richiede delle tavole più dettagliate. Il calendario editoriale giapponese include delle pause fisse che ritmano l’anno. Complessità del tratto e del mondo: Uno stile realistico, battaglie affollate, architetture intricate o ambientazioni storiche/fantasy aumentano i tempi. Anche la documentazione (reference, viaggi, sopralluoghi virtuali) richiede dei giorni extra. Team e pipeline: Molti autori lavorano con assistenti e flussi ibridi carta/digitale. Un team rodato abbatte i tempi di finitura, ma coordinare più mani richiede una revisione accurata. Ruolo dell’editor: L’editor non è solo il correttore, propone i tagli, chiede di riscrivere storyboard, suggerisce le ristrutturazioni degli archi narrativi. Una revisione in più può allungare il singolo capitolo. Salute e sostenibilità: La serializzazione è una maratona, non uno sprint. Le riviste giapponesi negli ultimi anni mostrano più attenzione ai ritmi sostenibili. Questo tutela la qualità e, a lungo termine, accorcia i rischi di stop imprevisti. Successo commerciale e allungamento: Un manga che vende bene può estendere alcuni archi narrativi. Al contrario, se i lettori calano, l’editore può chiedere di accelerare il finale. Entrambe le cose modificano la durata.

Dalla bozza al volume: come si costruisce la storia

Ogni mangaka ha il suo stile e il suo modo di progettare la narrazione, ma più o meno tutti devono definire alcuni punti:

Idea e outline: L’autore definisce l’obiettivo del capitolo, le scene importanti e i colpi di scena.

Name / Storyboard: Si imposta la gabbia delle tavole, si scrivono i dialoghi provvisori, si fissano le inquadrature.

Matite / Layout pulito: L’autore definisce le figure, l’azione e i fondali principali. Più l’azione è dinamica, più le pose richiedono tempo.

Inchiostrazione e retini: Qui entra in gioco il team con l’inchiostrazione dei contorni, le retinature per luci/ombre, le texture e gli effetti cinetici.

Lettering, onomatopee, pulizia: Si rifiniscono i balloon, le onomatopee e le correzioni finali. L’editor fa l’ultimo controllo.

Quindi, un capitolo settimanale sta in 7–10 giorni di lavoro serrato, mentre un capitolo mensile, più lungo e dettagliato, occupa 2–3 settimane piene. Molti autori lavorano a buffer di qualche capitolo, ma la realtà è che il ritmo di consegna scandisce le giornate.