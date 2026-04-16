Volatilità dei mercati e strategie di investimento: perché lo swing trading funziona meglio nei momenti di crisi

Milano – Il 2026 sta diventando l’anno della volatilità. Geopolitica impazzita, petrolio che oscilla di 30 dollari al barile nel giro di poche settimane, criptovalute che recuperano il 20% in pochi giorni, borse europee che aprono in rialzo del 3% e chiudono invariate. Per chi investe o cerca di capire come approcciare i mercati finanziari, questo contesto caotico pone una domanda molto pratica: quale strategia adottare quando i mercati si muovono così tanto e così velocemente? Una delle risposte più interessanti, e spesso sottovalutata rispetto al più glamour day trading, è lo swing trading. Una strategia che, paradossalmente, in certi momenti di crisi funziona meglio delle tecniche più frenetiche.

Cos’è lo swing trading e perché si distingue

Lo swing trading è un approccio operativo che punta a catturare i movimenti di prezzo che si sviluppano nell’arco di giorni o settimane. A differenza dello scalping o del day trading — dove le posizioni vengono aperte e chiuse in minuti o ore — lo swing trader mantiene le sue posizioni per periodi più lunghi, cercando di intercettare i cosiddetti “swing” del mercato: quei movimenti oscillatori che si formano attorno ai trend principali.

Il termine swing, letteralmente “oscillazione”, descrive bene la logica di fondo. I mercati non si muovono mai in modo lineare: anche in un trend rialzista ci sono momenti di correzione e ripresa, fasi di consolidamento e nuovi impulsi. Lo swing trader cerca di entrare nelle fasi di correzione e uscire nelle fasi di ripresa, o viceversa se opera al ribasso.

Il vantaggio in tempi di volatilità

Nelle settimane della crisi di Hormuz, la volatilità del mercato petrolifero ha creato condizioni ideali per lo swing trading. Il Brent ha vissuto movimenti di 10-15 dollari al barile distribuiti su archi temporali di 2-5 giorni: esattamente l’orizzonte temporale in cui opera lo swing trader.

Chi aveva identificato correttamente il trend rialzista del greggio nelle prime settimane di marzo, aveva costruito una posizione long sul Brent e aveva gestito adeguatamente il rischio con stop loss ben posizionati, ha potuto beneficiare di un movimento eccezionale. Allo stesso modo, chi ha riconosciuto i segnali di inversione nei giorni immediatamente precedenti la tregua USA-Iran e ha invertito la posizione — passando da long a short — ha catturato anche il ribasso del 14% post-accordo.

Non tutti gli swing trade vanno a buon fine, ovviamente. Le posizioni mantenute aperte per giorni sono esposte al rischio overnight: una notizia improvvisa nelle ore notturne — un’escalation militare, una dichiarazione diplomatica inaspettata — può ribaltare completamente uno scenario. È per questo che la gestione del rischio, con stop loss adeguatamente posizionati, è ancora più critica nello swing trading che negli approcci intraday.

Swing trading e lavoro: una combinazione possibile

Uno dei motivi per cui lo swing trading è particolarmente interessante per il trader non professionale — quello che ha un lavoro, una famiglia, obblighi quotidiani — è il minore impegno di tempo rispetto al day trading. Lo swing trader non deve stare incollato allo schermo tutto il giorno: può analizzare i mercati la mattina presto o la sera, impostare i suoi ordini condizionati e lasciar lavorare la posizione.

In un Paese come l’Italia, dove l’interesse per i mercati finanziari cresce ma dove la maggior parte delle persone non può permettersi di dedicare all’attività di trading le 6-8 ore quotidiane che richiederebbe un approccio intraday serio, lo swing trading rappresenta un compromesso interessante tra partecipazione attiva ai mercati e compatibilità con la vita lavorativa ordinaria.

La crisi del 2026 ha mostrato che anche con un approccio meno frenetico e più strutturato è possibile partecipare a movimenti di mercato significativi. La chiave, come sempre, è la preparazione: conoscere gli strumenti che si usano, avere una strategia chiara prima di aprire qualsiasi posizione, e non mai trascurare la gestione del rischio.