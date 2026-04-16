Altri soldi per difendere l’acqua (?)

Torino – L’acqua – come l’aria – dovrebbe essere gratis, eppure non si sono mai spesi nella storia tanti soldi dei contribuenti per averle. Delle due l’una: o noi cittadini siamo scemi, o qualcuno ci marcia. Ora è la volta della Regione Piemonte che interviene per la tutela della biodiversità e il miglioramento delle risorse idriche grazie alla concessione di agevolazioni per un importo complessivo di oltre 3 milioni di euro.

I fondi finanzieranno cinque progetti presentati da Comuni ed Enti parco, selezionati per la loro capacità di coniugare la protezione degli ecosistemi con la sicurezza del territori, che spaziano dal ripristino della continuità fluviale alla riqualificazione ecomorfologica:

– Vigliano Biellese (BI) avrà 1,3 milioni di euro per il miglioramento della naturalità di deflusso del torrente Cervo:

– Venaria Reale (TO) 408.15o euro per interventi di sistemazione spondale della bealera della Coutenza:

– Castellero (AT) 395.150 euro per la riqualificazione ambientale dell’area del Lago Stella e del fontanile comunale

– Canelli (AT) 266.500 euro per il miglioramento della biodiversità della fascia di vegetazione ripariale del torrente Belbo

– l’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie 688.760 euro per il ripristino della continuità fluviale del torrente Chisone nel Parco naturale della Val Troncea.