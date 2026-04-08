Attesa per lo spettacolo Mad House a Valenza: andrà in scena Venerdì 8 Maggio ore 21:00

Alessandria – Venerdì 8 Maggio ore 21.00 è la data fissata per il debutto dello spettacolo teatrale Mad House a Valenza. Scritto da Savoini e Privitera, l’opera è una esperienza immersiva horror/thriller ambientata negli anni 80. Lo spettatore non assiste semplicemente alla storia: viene trascinato all’interno di una esperienza sospesa tra sogno e incubo, dove nulla è come sembra. La colonna sonora fonde l’energia del pop-rock anni 80 con la potenza epica della musica orchestrale, creando atmosfere suggestive, momenti lirici ed esplosivi, picchi adrenalinici che accompagnano coreografie spettacolari e scene dal forte impatto cinematografico. Un cast giovane e talentuoso con la regia di Ottavio Cannizzaro e le coreografie di Isabella Moino, da vita a personaggi intensi ed indimenticabili, rendendo questo musical un progetto ambizioso e coraggioso, pronto a sorprendere e conquistare il pubblico.