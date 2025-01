Calcio Promozione – Partita combattuta, ma il Casale merita la vittoria

San Mauro Torinese (Autovip San Mauro-ASD Città di Casale 2-3) – Il Città di Casale conquista la vetta del girone D di Promozione grazie a una vittoria dal sapore epico nello scontro diretto contro l’Autovip San Mauro. In trasferta i Nerostellati si impongono con il gol decisivo di Canuto al 95’, chiudendo un match intenso che li proietta in cima alla classifica con 30 punti, superando di una lunghezza proprio il San Mauro e i cugini dell’FC Alessandria, vittoriosi nel big match contro l’LB Trino. Con metà stagione ancora da disputare, la lotta per il titolo resta apertissima, ma il Città di Casale ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per puntare in alto. L’entusiasmo tra i tifosi è alle stelle, così come la determinazione della squadra di continuare su questa strada vincente.

Autovip San Mauro-ASD Città di Casale 2-3

Autovip San Mauro: Cavaliere, Cristino, Vasario, Carini, Laforge (Demaria dal 29’ s.t.), Salerno (Cap.), Ossola, Barbati (Benassi dal 17’ s.t.), La Malva (Chinaglia dal 10’ s.t.), Anelli (De Andreis dal 34’s.t.), Lanzafame (Pomella dal 29’ s.t.). In panchina: Santesso, Foresto, Macario, Passalacqua. Allenatore: Morisi-Dovigo.

ASD Città di Casale: Cerruti, Giarola (Abrazhda dal 31’ s.t.) (Michelerio dal 41’ s.t.), Perdicaro, Beatrice, Miglietta (Cap.), Canino (Benna dal 25’ p.t.), Zaffiro, Amin, Zenga (Rodriguez dal 17’ s.t.), Passannante (Luzzi dal 31’ s.t.), Canuto. A disp: Favarin, Maioglio F., Mancinelli, Maioglio A. Allenatore: Bellingeri-Spinoglio.

Gol: (23’ Canuto, 70’ Ossola, 82’ Abrazhda, 89’ aut. Luzzi, 90’+5’ Canuto)

Arbitro: Ghiurca Marco (Torino).

Foto Casale News