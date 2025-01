Pallacanestro Serie B  – Una grande Novipiù cede per un punto alla Rucker San Vendemiano

Casale Monferrato (Rucker San Vendemiano – Novipiù Monferrato Basket 93-92) – Che peccato! La Novipiù gioca una grande partita sul campo della Rucker, ingrana la marcia giusta dopo il 32-21 del primo periodo, completa la rimonta e viene beffata all’ultimo possesso dai padroni di casa che hanno la meglio per 93-92. Partita giocata tra due squadre in forma, con grandi emozioni e giocate. Per i Rossoblù grande prova di Dalton Pepper, indiavolato nel terzo quarto, che chiuderà la partita con 28 punti.

Rucker San Vendemiano – Novipiù Monferrato Basket 93-92 (32-21, 27-31, 17-20, 17-20)

Rucker San Vendemiano: Andrea Tassinari 28 (5/10, 6/11), Tommaso Oxilia 16 (7/14, 0/0), Jacopo Preti 14 (3/7, 2/3), Kristaps Gluditis 13 (1/5, 3/10), Alberto Cacace 12 (6/8, 0/1), Mauro Zacchigna 4 (1/2, 0/2), Michele Antelli 4 (2/3, 0/3), Luca Fabiani 2 (0/2, 0/0), Enrico Tadiotto 0 (0/0, 0/0), Leonardo Faoro 0 (0/0, 0/0), Giorgio Visentin 0 (0/0, 0/0), Riccardo Dalla cia 0 (0/0, 0/0). Coach Corbani.

Novipiù Monferrato Basket: Dalton Pepper 28 (6/9, 5/8), Niccolo Martinoni 22 (5/8, 2/4), Jakub Wojciechowski 12 (3/4, 2/3), Umberto Stazzonelli 11 (2/4, 2/2), Simone Vecerina 10 (1/6, 1/4), Marco Rupil 9 (2/4, 1/5), Francesco Marcucci 0 (0/0, 0/1), Mamoudou Dia 0 (0/1, 0/0), Francesco Guerra 0 (0/0, 0/0), Lamine Camara mahamed 0 (0/0, 0/0), Luca Ravioli 0 (0/0, 0/0), Mario Bertaina 0 (0/0, 0/0).