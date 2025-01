Operaio di 32 anni lascia un braccio in un grosso ingranaggio

Masate (MI) – Verso le nove di stamane un operaio di 32 anni ha perso un braccio in un incidente sul lavoro all’interno di un’azienda al civico 2 di via Serpero a Masate. L’uomo stava lavorando quando, per cause ancora in corso di accertamento, con un braccio è rimasto incastrato in un macchinario. L’arto è stato amputato sopra il gomito. Sul posto i Vigili del Fuoco, i Carabinieri insieme ai tecnici dell’Ats che hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica del grave incidente, oltre a tre equipaggi dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) con ambulanza, automedica ed elisoccorso. Il paziente è stato trasferito in codice rosso con l’elicottero all’ospedale di Niguarda. La prognosi è riservata.

