A Valenza sono “spariti” gli Autovelox

Valenza (AL) – A Valenza sono stati rimossi gli autovelox sospesi da terra in Circonvallazione Ovest e in strada Pontecurone in quanto la riforma del Codice della Strada impone l’autorizzazione del Prefetto per gli autovelox fissi. Nel frattempo, la zona resta sotto controllo da parte degli Agenti della Polizia Municipale che possono contestare subito le infrazioni per cui il servizio non è stato interrotto. La Cassazione è chiara in materia e ha stabilito che per funzionare in automatico senza il presidio con contestazione immediata, la postazione deve essere omologata.