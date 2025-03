Calcio Serie A – Superiorità territoriale del Cagliari che è costretta al pareggio dal Genoa

Cagliari (Cagliari – Genoa 1-1) – La ventottesima giornata di Serie A si apre con il pareggio per 1 a 1 tra Cagliari e Genoa. All’Unipol Domus, i sardi si vedono annullare un gol di Piccoli per fuorigioco e centrano un palo con Coman, poi passano in vantaggio al 18′ con il gol di Viola. A inizio ripresa, però, Ekuban serve Cornet che al 47′ segna ed evita il ko alla squadra di Vieira, che con questo punto sale a quota 32. Si porta a 26, invece, la squadra di Nicola.

L’avvio dell’Unipol Domus è tutto di marca sarda: al 10′, infatti, il gol di Piccoli viene annullato per un millimetrico fuorigioco di spalla, mentre pochi minuti dopo, direttamente da calcio di punizione da posizione angolata, Coman sorprende tutti e va al tiro centrando il palo alla sinistra di Leali. Alla fine, la squadra di Nicola capitalizza il dominio passando in vantaggio: Ekhator liscia e in contropiede i padroni di casa ripartono, con Piccoli che serve Viola bravo a girarsi e a fare 1-0 al 18′. I Liguri, che partono con un cambio (dentro Zanoli per Norton-Cuffy), pareggiano però nella ripresa, alla prima occasione: secondo minuto e zampata di Cornet sul cross rasoterra dalla destra di Ekuban. Vieira pregusta la rimonta e fa un doppio cambio, inserendo Pinamonti e Masini per Ekuban e l’ammonito Badelj. Nel finale c’è spazio anche per il ritorno dall’infortunio, cinque mesi e mezzo dopo, di Malinovskyi, che prende il posto di Cornet infortunato. L’ultima parte di gara non regala scossoni né grosse opportunità da gol. Finisce 1-1.

Cagliari – Genoa 1-1

Cagliari (4-2-3-1): Caprile ; Zappa, Mina, Luperto, Obert (33′ st Pavoletti); Deiola (33′ st Adopo), Makoumbou (16′ st Prati); Zortea, Viola (16′ st Gaetano), Coman (31′ Augello); Piccoli. In panchina: Ciocci, Sherri, Palomino, Marin, Jankto, Mutandwa, Felici. All.: Nicola.

Genoa (4-2-3-1): Leali ; Norton-Cuffy (1′ st Zanoli ); De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Badelj (7′ st Masini); Ekhator (21′ st Matturro), Miretti, Cornet (30′ st Malinovskyi); Ekuban (7′ st Pinamonti). In panchina: Siegrist, Sommariva, Sabelli, Otoa, Onana, Cuenca,Venturino. All.: Vieira.

Gol: 18′ Viola (C), 2′ st Cornet (G).

Arbitro: Fabbri.

Ammoniti: Badelj (G), Deiola (C), Masini (G), Pavoletti (C).

Foto: Ansa