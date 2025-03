Calcio Serie C – Fra Entella e Pontedera sostanziale equilibrio, ma i padroni di casa sbagliano di meno e vincono

Chiavari (Virtus Entella – Pontedera 3-1) – Partono subito fortissimo i liguri che costringono Calvani ad una grande doppia parata che prima respinge il tiro di Tiritiello, poi para su Fall. Al 8′ passano i padroni di casa con Portanova che sugli sviluppi del corner nato dalla parata di Calvani lo supera, anche grazie ad una deviazione. Al 14′ arriva anche il raddoppio dell’Entella col rigore trasformato da Franzoni nato da un fallo di mano di Moretti. I Granata non riescono a reagire e al 27′ cala il tris Karic che insacca al terzo tiro respinto consecutivamente dalla difesa, chiudendo di fatto la partita in anticipo. Al 35′ Italeng va vicino a riaprire il match con un colpo di testa che manca lo specchio di poco. I Granata chiudono bene il primo tempo ma senza riuscire a segnare. Nel finale il Pontedera sembra aver alzato il piede dall’acceleratore ma al 41′ arriva il meritato gol della bandiera firmato da Lipari che dribbla l’avversario e batte Del Frate ma i Granata non riescono ad accorciare ulteriormente e la partita termina sul 3 a 1.

Virtus Entella – Pontedera 3-1

Virtus Entella (3-5-2): Del Frate; Parodi, Tiritiello, Portanova (18’ st Motoc); Bariti (14’ st Boccadamo), Karic, Lipani (28’ st Corbari), Franzoni, Di Mario; Castelli (28’ st Casarotto), Fall (14’ st Guiu). In panchina: Vandelli, Siaulys, Garattoni, Bottaro, Costa, Ndrecka, Di Noia. All. Greco.

Pontedera (4-2-3-1): Calvani; Cerretti (28’ st Van Ransbeeck), Moretti, Martinelli, Perretta; Guidi (1’ st Gaddini), Ladinetti; Vitali (1’ st Lipari), Scaccabarozzi (28’ st Migliardi), Sala (12’ st Corona); Italeng. In panchina: Vivoli, Vanzini, Tantalocchi, Maggini, Pretato, Espeche, Sarpa, Pietra. All. Menichini.

Gol: 8’ pt Portanova (V), 14’ pt rigore Franzoni (V), 27’ pt Karic (V); 41’ st Lipari (P).

Arbitro: Vogliacco di Bari.

Ammoniti: Fall, Corona, Lipari;

Corner: 6-6.

Foto: Quotidiano Sportivo