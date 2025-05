Domenica 1° giugno 2025, i Comuni dell’Unione del Monferrato degli Infernot propongono la II edizione della Caccia al Tesoro nel Monferrato degli Infernot, in collaborazione con l’Associazione Turismo in Langa, che da anni è promotrice del medesimo format di gioco sul territorio collinare delle Langhe, con il patrocinio dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero. Il patrimonio paesaggistico, le eccellenze enogastronomiche del Monferrato e i singolari infernot, locali sotterranei utilizzati tradizionalmente per conservare il vino in bottiglia, saranno i protagonisti di un’intera giornata da trascorrere in compagnia di amici e parenti. Intorno a questi luoghi prenderà vita una vera e propria caccia al tesoro: un’intera giornata da vivere in squadra toccando 5 tappe diverse con visite guidate, degustazioni, enigmi da risolvere e andando alla scoperta dei borghi dell’Unione. All’atto dell’iscrizione, scegli il tuo itinerario: “Il tesoro delle famiglie”, se hai con te bambini; “L’infernot perduto”, se vuoi un alto livello di competitività e vuoi sapere tutto sulla tradizione vitivinicola del Monferrato; “Tra pietra e memoria”, se ami approfondire la storia; infine, “L’itinerario e-bike”, se sei un vero sportivo! La Caccia al Tesoro nel Monferrato degli Infernot andrà percorsa in auto, in moto o in bici. Il contributo per l’iniziativa è di 25 euro a persona. Per partecipare alla Caccia al Tesoro nel Monferrato degli Infernot è necessario iscriversi sul sito www.turismoinlanga.it, compilando l’apposito form d’iscrizione.

infoturismoinlanga@gmail.com

www.turismoinlanga.it

0173 364030