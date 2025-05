Il Partito Democratico del Piemonte esprime soddisfazione per la chiusura dell’inchiesta sullo smog

Il Partito Democratico del Piemonte esprime soddisfazione per la decisione della Procura Generale di non procedere in appello dopo il proscioglimento degli ex amministratori locali accusati di non aver contrastato adeguatamente l’inquinamento atmosferico a Torino. Si chiude una vicenda giudiziaria che ha dimostrato l’estraneità degli amministratori coinvolti, che hanno sempre operato con la massima responsabilità e nel rispetto delle normative, adottando tutte le misure possibili per migliorare la qualità dell’aria in un contesto oggettivamente complesso come quello della conca torinese e dell’intera pianura padana. Il procedimento ha dimostrato come non sussista nessun nesso causale tra le scelte amministrative fatte e i livelli di inquinamento. Da parte nostra esprimiamo la più sincera vicinanza e solidarietà a tutti gli ex amministratori coinvolti. Il PD Piemonte ribadisce il proprio impegno per politiche ambientali efficaci e concrete nel segno di un’azione amministrativa da sempre volta al miglioramento delle condizioni ambientali nella Città di Torino e della Regione Piemonte. Ora è tempo di guardare avanti e di continuare a lavorare per una Torino più sostenibile, con la consapevolezza che le sfide ambientali richiedono collaborazione tra tutti i livelli e non la ricerca di capri espiatori.

Ufficio Stampa

Partito Democratico del Piemonte