Strage infinita sul lavoro: tre operai feriti nel cantiere del metro’ per il crollo d’un muretto

Genova – Per fortuna – si fa per dire – questa volta l’ennesimo infortunio sul lavoro ha registrato “solo” tre feriti. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri verso l’una nel cantiere per il prolungamento della metropolitana di piazza Corvetto. Tre operai (37, 64 e 65 anni) stavano lavorando sull’impalcatura dentro un pozzo di scavo, a ridosso del parco dell’Acquasola, quando una porzione di muro alto più di un metro è caduta, travolgendoli. Il più giovane se l’è cavata con qualche ammaccatura, mentre i due anziani sono stati estratti dalle macerie dai Vigili dl Fuoco e sono stati ricoverati in codice rosso all’ospedale San Martino per traumi alle gambe e al torace: qui sono stati ricoverati al punto di rianimo del pronto soccorso per gli accertamenti. Il trentasettenne è stato portato in codice giallo all’ospedale Galliera, poi dimesso nel pomeriggio.