Valenza, la Città dell’Oro, guarda al futuro: esperienza e innovazione con il Centrodestra unito e “Progetto Valenza”

Da Centrodestra unito e la lista civica “Progetto Valenza”

Valenza si prepara a una nuova fase della propria storia amministrativa. Il sindaco uscente Maurizio Oddone e l’assessore Alessia Renza Zaio, oggi candidata sindaco per il Centrodestra unito e la lista civica “Progetto Valenza”, rappresentano insieme l’esperienza e la novità di un progetto politico che nasce dalla continuità del buon governo e dalla volontà di rinnovarsi nei metodi e negli obiettivi.

Maurizio Oddone, al termine di un mandato segnato da risultati concreti e da una gestione attenta del territorio e delle finanze pubbliche, passa il testimone ad Alessia Zaio, figura giovane e competente, punto di riferimento riconosciuto nella vita amministrativa e sociale valenzana.

Zaio, già assessore comunale, è conosciuta in tutta la provincia di Alessandria per il suo impegno e la sua capacità amministrativa, maturata anche grazie all’esperienza nei Consigli di Amministrazione di importanti società provinciali. La sua formazione, la serietà e la visione innovativa le consentono di affrontare con competenza le sfide che attendono Valenza nei prossimi cinque anni.

Il programma elettorale, intitolato “Valenza: idee chiare, azioni concrete”, rappresenta il naturale proseguimento di un lavoro basato su concretezza, responsabilità e sviluppo.

Si articola in una serie di linee strategiche che mettono al centro la crescita della città come comunità produttiva, sostenibile e dinamica.

Punti principali del programma

I primi 100 giorni: interventi immediati di manutenzione, decoro e sicurezza per una città ordinata e vivibile.

* Piano Regolatore e rigenerazione urbana: approvazione del nuovo PRG per orientare lo sviluppo di una Valenza moderna, sostenibile e attrattiva.

* Piano Regolatore e rigenerazione urbana: approvazione del nuovo PRG per orientare lo sviluppo di una Valenza moderna, sostenibile e attrattiva. Economia e lavoro: sostegno alle imprese e potenziamento del Distretto Orafo con il progetto “Gold Valley”, per unire tradizione e innovazione.

Formazione e occupazione giovanile: sviluppo di nuovi percorsi formativi e inserimento lavorativo attraverso la collaborazione con scuole, enti e fondazioni.

Logistica e mobilità: miglioramento dei collegamenti ferroviari e stradali, potenziamento del trasporto urbano sostenibile e sviluppo dell’area logistica.

Sicurezza urbana: maggior presenza della Polizia Locale, tecnologia e videosorveglianza per una città più sicura.

Sport e benessere: valorizzazione degli impianti, promozione dello sport per tutti e completamento della piscina comunale.

Famiglie e coesione sociale: sostegno alla natalità, servizi per i giovani, attenzione ad anziani e persone fragili.

Ambiente e sostenibilità: comunità energetiche, efficienza energetica, forestazione urbana e mobilità elettrica.

Cultura e identità: promozione del Made in Valenza, valorizzazione del Museo dell’Arte Orafa e del riconoscimento UNESCO.

Comune moderno e trasparente: digitalizzazione dei servizi, valorizzazione del personale, partecipazione attiva dei cittadini.

La candidatura di Alessia Zaio rappresenta una sintesi di continuità e rinnovamento: la certezza di un’esperienza amministrativa solida e la spinta di una nuova generazione pronta a guidare Valenza verso il futuro con visione, energia e competenza.

Centrodestra unito – Lista civica “Progetto Valenza”

“Valenza: Idee chiare, Azioni concrete.”