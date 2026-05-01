Valenza, la Città dell’Oro, guarda al futuro: esperienza e innovazione con il Centrodestra unito e “Progetto Valenza”

Da Centrodestra unito e la lista civica “Progetto Valenza”
Valenza si prepara a una nuova fase della propria storia amministrativa. Il sindaco uscente Maurizio Oddone e l’assessore Alessia Renza Zaio, oggi candidata sindaco per il Centrodestra unito e la lista civica “Progetto Valenza”, rappresentano insieme l’esperienza e la novità di un progetto politico che nasce dalla continuità del buon governo e dalla volontà di rinnovarsi nei metodi e negli obiettivi.
Maurizio Oddone, al termine di un mandato segnato da risultati concreti e da una gestione attenta del territorio e delle finanze pubbliche, passa il testimone ad Alessia Zaio, figura giovane e competente, punto di riferimento riconosciuto nella vita amministrativa e sociale valenzana.
Zaio, già assessore comunale, è conosciuta in tutta la provincia di Alessandria per il suo impegno e la sua capacità amministrativa, maturata anche grazie all’esperienza nei Consigli di Amministrazione di importanti società provinciali. La sua formazione, la serietà e la visione innovativa le consentono di affrontare con competenza le sfide che attendono Valenza nei prossimi cinque anni.
Il programma elettorale, intitolato “Valenza: idee chiare, azioni concrete”, rappresenta il naturale proseguimento di un lavoro basato su concretezza, responsabilità e sviluppo.
Si articola in una serie di linee strategiche che mettono al centro la crescita della città come comunità produttiva, sostenibile e dinamica.
Punti principali del programma
- I primi 100 giorni: interventi immediati di manutenzione, decoro e sicurezza per una città ordinata e vivibile.
* Piano Regolatore e rigenerazione urbana: approvazione del nuovo PRG per orientare lo sviluppo di una Valenza moderna, sostenibile e attrattiva.
- Economia e lavoro: sostegno alle imprese e potenziamento del Distretto Orafo con il progetto “Gold Valley”, per unire tradizione e innovazione.
- Formazione e occupazione giovanile: sviluppo di nuovi percorsi formativi e inserimento lavorativo attraverso la collaborazione con scuole, enti e fondazioni.
- Logistica e mobilità: miglioramento dei collegamenti ferroviari e stradali, potenziamento del trasporto urbano sostenibile e sviluppo dell’area logistica.
- Sicurezza urbana: maggior presenza della Polizia Locale, tecnologia e videosorveglianza per una città più sicura.
- Sport e benessere: valorizzazione degli impianti, promozione dello sport per tutti e completamento della piscina comunale.
- Famiglie e coesione sociale: sostegno alla natalità, servizi per i giovani, attenzione ad anziani e persone fragili.
- Ambiente e sostenibilità: comunità energetiche, efficienza energetica, forestazione urbana e mobilità elettrica.
- Cultura e identità: promozione del Made in Valenza, valorizzazione del Museo dell’Arte Orafa e del riconoscimento UNESCO.
- Comune moderno e trasparente: digitalizzazione dei servizi, valorizzazione del personale, partecipazione attiva dei cittadini.
La candidatura di Alessia Zaio rappresenta una sintesi di continuità e rinnovamento: la certezza di un’esperienza amministrativa solida e la spinta di una nuova generazione pronta a guidare Valenza verso il futuro con visione, energia e competenza.
Centrodestra unito – Lista civica “Progetto Valenza”
“Valenza: Idee chiare, Azioni concrete.”