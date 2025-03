Da PRC: no alla guerra, no al carovita! Un’assemblea pubblica a Tortona il 28 marzo

“Il mondo – ha dichiarato la segretaria del PRC-SE per la provincia di Alessandria Stefanella Ravazzi – si è messo a girare a una velocità inedita. Lo spiraglio di pace che si è aperto per far finire la guerra russo ucraina, ha bisogno di essere allargato. Noi siamo contro Trump, contro la NATO e contro Putin, ma siamo esterrefatti dalle scelte che sta compiendo l’Unione Europea. Quest’ultima sta andando verso il suo suicidio politico, sociale e culturale, scegliendo ancora la guerra e il riarmo. Tre anni di guerra in Ucraina – continua Ravazzi – hanno prodotto centinaia di migliaia di morti. Non solo: hanno prodotto anche conseguenze sociali devastanti anche l’economia europea e per le condizioni materiali della nostra popolazione, attraverso, solo per fare un esempio l’aumento dei costi energetici e delle bollette. Andare verso una politica di riarmo, come vogliono le élites che governano l’Europa – spiega ancora la segretaria del PRC-SE per la provincia di Alessandria – significa necessariamente tagliare risorse per le politiche sociali, l’istruzione, il lavoro. Noi siamo totalmente contrari a questa scelta. Intendiamo invece lanciare una campagna generalizzata per l’apertura di una trattativa finalizzata alla fine della guerra, l’abbattimento delle spese militari e l’utilizzo delle risorse pubbliche per un grande piano di sviluppo della sanità, dello stato sociale in Italia e in Europa. Una campagna politica – per l’uscita dalla NATO e per un’Europa di pace – che si contrapponga a chi, forze di centrosinistra comprese, intende proseguire la guerra ‘sino alla vittoria’. Per parlare di questi e altri nodi aperti – ha concluso Ravazzi – diamo appuntamento per il 28 marzo 2025, alle ore 21.00, presso la sala Romita di corso Alessandria, 62 a Tortona. Con me ci saranno Norma Bertullacelli (pacifista), Simona Suriano (ass. ManifestA) e Paolo Ferrero (Rifondazione Comunista)”.