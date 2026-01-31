Calcio Serie B – Pareggio per 1-1 tra Entella e Frosinone: liguri presi al 90′.

Chiavari ( Virtus Entella – Frosinone 1-1) – L’Entella gioca un’ottima partita con i primi della classe, al vantaggio di Cuppone risponde Fiori all’ultimo minuto utile. Si fa vedere l’Entella nei primi minuti, Cuppone recupera palla sulla trequarti ospite e conduce verso la linea di fondo, palla a rimorchio per Guiu che per centimetri non trova l’impatto con il pallone. Bella combinazione dell’Entella, Guiu trovato tra le linee apparecchia per la conclusione dal limite di Di Mario che coordina il destro, non è il suo piede, tiro debole facile preda di Palmisani. Avvio in attacco anche nel secondo tempo, controllo funambolico di Guiu al limite dell’area e destro spiovente indirizzato verso lo specchio, serve un gran riflesso dell’estremo difensore ospite per dire di no. Si porta in vantaggio l’Entella, incomprensione tra difensore e portiere, Guiu ne approfitta e serve Cuppone che a porta sguarnita deve solo spingere dentro. 49’, 1-0. Dopo una fase di gestione e attesa si rifanno vedere i padroni di casa, Fumagalli murato, Di Mario sulla respinta fa girare il destro. Fuori. Trova il pari il Frosinone, apertura sulla sinistra per Fiori che apre il destro, traiettoria imparabile, 1-1 al 94’. Che beffa per l’Entella.

Virtus Entella – Frosinone

Gol: st 4′ Cuppone , 50′ Fiori

Virtus Entella (3-4-2-1): Colombi; Parodi, Marconi, Alborghetti; Mezzoni, Karic ( 40’st Nichetti), Squizzato (23’st Dalla Vecchia), Di Mario; Guiu ( 29’st Fumagalli), Franzoni; Cuppone (29’st Bariti). In panchina. Del Frate, Siaulys, Debenedetti, Russo, Benedetti, Turicchia, Del Lungo. All. Chiappella

Frosinone (4-3-3): Palmisani; Oyono, Monterisi (38’st Fiori), Calvani, Marchizza ( 30’st Corrado); Calò, Cichella (30’st Grosso), Gelli ( 10’st Gilli); Ghedjemis, Raimondo ( 38’st Vergani), Kvernadze. In panchina: Lolic, Pisseri, Cittadini, Oyono, Ndow. All. Alvini

Arbitro: Galipò di Firenze