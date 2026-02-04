Ancora un’assemblea pubblica sul Pfas

Spinetta Marengo (Alessandria) – La popolazione di Spinetta Marengo non si arrende nella campagna sulla sicurezza ambientale a fronte dell’inquinamento che si presume derivi dalle lavorazioni chimiche della Syensqo (ex-Solvay). Stasera alle 8 e mezza l’incontro avrà luogo nel salone della pizzeria Mamma Pina di Spinetta Marengo e fa seguito a quello di lunedì 12 gennaio 2026 che si è svolto alle 21 nella Parrocchia della Natività di Maria. Si tratta di un’assemblea pubblica aperta ai comitati e ai cittadini sull’inquinamento da Pfas e sui rischi per salute e ambiente. Intanto si attende l’udienza in tribunale del 12 marzo del processo ex Solvay. A questo proposito si decideranno nuove iniziative della mobilitazione.