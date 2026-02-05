Calcio Coppa Italia Eccellenza – I Grigi battono il Cuneo e vincono la Coppa di Eccellenza: successo per 3-1

Vercelli ( Alessandria – Cuneo Olmo 3-1) – Centrata la vittoria della Coppa Italia Eccellenza, l’Alessandria batte 3-1 il Cuneo ed accede alla Fase Nazionale della competizione. Un trofeo storico per i Grigi che vincono la finale e conquistano il primo trofeo stagionale, sperando che ce ne sia un secondo, molto probabile vista la situazione in campionato. Un primo tempo di studio per le due squadre che si difendono e stanno attente a non subire ripartenze. Al 29′ i Grigi rompono il ghiaccio: zampata di Diop, sempre più goleador, su assist in area di Cargiolli. Poco prima dell’intervallo l’Alessandria raddoppia: rapace il 21 dei grigi che deposita in rete la palla dopo un primo intervento non impeccabile di Cavalieri. Appena usciti dagli spogliatoi il Cuneo appare più intenso e ottiene un rigore per fallo di mano: dal dischetto Nacci che spiazza il portiere e riapre la partita. Nonostante le buone trame offensive del Cuneo, i ragazzi di Merlo chiudono bene gli spazi e al 22’st chiudono il match: dopo una ribattuta su palla battuta da Cirio, il numero 4 raccoglie dal limite e punisce. Dopo quattro minuti di recupero l’arbitro fischia la fine scatenando la gioia di tifosi e giocatori grigi che da Domenica contro il Monregale dovranno dimostrare di sapersi ripetere anche in campionato per mantenere o incrementare il vantaggio.

Alessandria – Cuneo Olmo

Gol: pt 29’Diop, 45′ Cargiolli; st 48’Nacci, 67′ Morganti

Alessandria: 1 Menino, 4 Morganti (90′ Cociobanou), 5 Tos, 9 Diop, 18 Pellegrini, 21 Cargiolli (76′ Ventre), 24 Cirio, 25 Vanegas, 27 Camara, 29 Nani (79′ Cesaretti). In panchina: 22 Colla, 3 Laureana, 11 Piana, 16 Straneo, 20 Boveri, 23 Costanzo. All. Merlo

Cuneo Olmo: 1 Cavaliere, 2 Bernardi (46”st Gyimah), 5 Nacci (80′ Magnaldi), 7 Galfrè (68′ Benso), 9 Caristo, 10 Regolanti, 13 Girando, 16 Ghibaudo (46′ Orlando), 20 Scotto, 22 Rizzo, 23 Angeli (75′ Rastrelli). In panchina: 12 Aime, 14 Bianco, 18 Sadrija, 26 All. All. Bianco

Arbitro: Mollea di Torino