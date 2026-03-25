Clochard di 65 anni trovato morto in centro a Genova

Genova – Un clochard polacco di circa 65 anni è morto ieri sera sotto i portici di via XII ottobre, in centro a Genova. Lo hanno trovato i volontari che di sera portano pasti caldi ai senza fissa dimora.ul posto i carabinieri per gli accertamenti. “La notizia della morte di una persona senza dimora, in strada, ieri sera a Genova ci addolora molto e, al contempo, ci fa interrogare su cosa e come fare di più e meglio”. Così, in una nota, la sindaca di Genova Silvia Salis e l’assessora al Welfare, Cristina Lodi.

“Gregory era una persona seguita dall’educativa territoriale e dai volontari – aggiunge Lodi -, lo avevamo incontrato con la sindaca anche nel corso dell’ultimo censimento dei senza dimora.

Purtroppo, era malato da tempo ma, al di là di qualche ricovero in ospedale, aveva sempre rifiutato altre sistemazioni”.