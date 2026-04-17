Neve e sicurezza: assegnati i contributi alle Commissioni Locali Valanghe del Piemonte

Torino – Approvando la graduatoria per il sostegno alle Commissioni Locali Valanghe, la Regione ha assegnato a 10 Unioni Montane contributi per 236.380 euro per rafforzare il sistema di protezione civile. Queste risorse, stanziate nell’ambito della programmazione regionale e finanziate attraverso il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT), riguardano l’acquisizione di strumentazioni d’avanguardia richieste dagli enti per l’analisi del manto nevoso e l’allerta tempestiva: installazione di stazioni meteonivometriche automatiche, acquisto di droni con relativa formazione, posa di sistemi di videosorveglianza per il monitoraggio dei versanti e della viabilità.

Questo il dettaglio dei contributi:

• Unione Montana Valsesia: 25.000 euro per l’acquisto di un drone e di una palina nivometrica digitale automatizzata

• Unione Montana Alta Valle Susa: 25.000 euro per l’installazione di 3 stazioni nivometriche automatiche

• Unione Montana Valle Maira: 25.000 euro per il posizionamento di una stazione nivometrica automatica

• Unione Montana Alta Ossola: 24.940 euro per una stazione nivometrica automatica, un sistema di video rilevazione a distanza e la formazione specifica per piloti di droni

• Unione Montana Alpi Marittime: 16.035 euro finalizzati all’acquisto di un drone, 10 aste nivometriche e il corso di formazione specifica per piloti

• Unione Montana Valle Varaita: 24.400 euro per il potenziamento del monitoraggio tramite un sistema di video rilevazione a distanza e 2 aste nivometriche

• Unione Montana Valle Vigezzo: 25.000 euro per due stazioni nivometriche automatiche, due sistemi di video rilevazione a distanza e un cannocchiale per le osservazioni tecniche

• Unione Montana Pinerolese: 24.350 euro per un intervento articolato che comprende due stazioni nivometriche, un sistema di video rilevazione a distanza, un’asta manuale, pannelli informativi e semaforici a LED, oltre alla formazione specifica per piloti di droni

• Unione Montana Valli dell’Ossola: 22.640 euro per una stazione nivometrica automatica dotata di sensore specifico per la misura del trasporto eolico della neve

• Unione Montana Valle Stura: 24.000 euro per l’ammodernamento di una stazione nivometrica esistente con nuovi sensori e l’installazione di un sistema di video rilevazione a distanza