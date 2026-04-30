Arbitra di 16 anni fischia rigore, i suoi familiari aggrediti dai tifosi

Venaria (TO) Ansa – È finita a pugni una partita di calcio tra ragazzine a Venarianel Torinese: i genitori e il fratellino dodicenne dell’arbitra di 16 anni, presenti allo stadio del Venaria per sostenerla, sono stati aggrediti dai tifosi, arrabbiati per un rigore fischiato nei minuti finali a favore del Torino. Lo riporta l’edizione locale de La Repubblica. Quanto successo domenica scorsa – riferisce il quotidiano – è stato ricostruito dal giudice sportivo Armando Francia, che ha inflitto un’ammenda di 400 euro al Venaria: in questi casi risponde la società per il comportamento di persone non tesserate. Protagonisti una decina di ‘tifosi’, in gran parte genitori delle calciatrici dell’Under 17 femminile. Avrebbero iniziato a insultare l’arbitra dopo che ha fischiato un rigore per il Toro. Il tiro dal dischetto è poi stato realizzato, consentendo alla squadra granata di vincere 4-3. Quindi i supporter del Venaria avrebbero tentato si scavalcare le reti per entrare in campo, con le loro figlie che cercavano di calmarli: “Papà, smettila che mi stai facendo vergognare”. Intanto i genitori hanno capito che tra loro c’erano i familiari dell’arbitra: la mamma sarebbe stata insultata e spintonata e il padre, intervenuto per difendere moglie e figlio, colpito con un pugno, tanto da sanguinare dal labbro inferiore. Fuggiti negli spogliatoi, hanno chiamato i carabinieri, anche perché i dirigenti del Venaria non lo avrebbero fatto nonostante le richieste dell’arbitra e dei suoi familiari. “L’accaduto – scrive il giudice sportivo – ha inevitabilmente determinato uno stato di paura, tensione e frustrazione per la direttrice di gara che, all’interno dell’impianto sportivo del Venaria, ha vissuto momenti di panico per la propria incolumità e per quella dei suoi familiari. La sanzione viene contenuta per il tentativo delle giocatrici della squadra del Venaria di contenere i tifosi che, come sovente accade, sono anche i genitori delle stesse“.