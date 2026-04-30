Il sindaco Oddone abbandona l’ultimo consiglio comunale tra le polemiche

Valenza (AL) – Ancora polemiche al calor bianco in Consiglio Comunale dove l’opposizione contesta alla maggioranza il bilancio consuntivo che chiuderebbe con 380.000 euro. Alla soddisfazione della maggioranza fa da contraltare lo scetticismo della minoranza che avanza critiche per i costi delle partecipate, e rimarca che la passata amministrazione era riuscita a ridurre il debito da 9 a 2 milioni di euro. A questo punto la riunione si è scaldata col Sindaco Maurizio Oddone (nella foto) che ha abbandonato l’aula.