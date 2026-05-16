Non sarà più Merlo l’allenatore dei grigi in serie D: al vaglio diversi profili per il successore

Alessandria – Si separano le strade di Alberto Merlo e dell’Alessandria, dalla prossima stagione non sarà più l’allenatore della doppia promozione il coach dei grigi. Una decisone presa dal presidente Antonio Baroni che ha dichiarato di voler virare verso una figura con maggiore esperienza nella categoria, considerando che il livello della massima serie dilettantistica si è alzato negli ultimi anni. Per il successore la scelta dovrebbe ricadere su Sesia, autore quest’anno della promozione in Serie C del Vado e profilo decisamente apprezzato dalla dirigenza. Ci sarà anche una sorta di mini rivoluzione nella rosa considerando che nel campionato di serie D il tasso tecnico aumenta e ci vogliono giocatori che conoscano questo campionato per poter competere con squadre decisamente più attrezzate rispetto a quello affrontate quest’anno.