Altro successo per le atlete della Ginnastica Artistica Alexandria: campionesse campionato Eccellenza

Alessandria – Le ginnaste dell’ASD Ginnastica Artistica Alexandria di Alessandria hanno ottenuto un altro prestigioso risultato. Nel fine settimana hanno infatti conquistato il titolo di Campionesse Regionali a squadre al Campionato Eccellenza per il livello LE base della federazione ginnastica d’Italia. Per le atlete Giulia Ottobon, Miriam Lumia, Emma Giacobbe e Gaia Camera, quest’ ultima in prestito dalla società ginnastica Serravallese di Serravalle, si tratta di una ulteriore conferma visto che il titolo era stato già conquistato nel 2025.

(foto tratta da “Google Immagini”)