Ci ha lasciati Ugo Boccassi, storico editore alessandrino

Alessandria – Si è spento ieri pomeriggio all’istituto Michel dov’era ricoverato da tempo, l’editore alessandrino Ugo Boccassi, 83 anni, . Molto noto in città, Boccassi è stato impresario musicale, politico, giornalista, dirigente dell’Alessandria Calcio, editore con l’etichetta “Grafismi” e la rivista “Nuova Alexandria”, divenendo referente in provincia per artisti come Celentano, Morandi e Rita Pavone. Tra i libri pubblicati “La storia degli alessandrini” e la prima edizione de “L’Enigma dei Nove Castelli” di Andrea Guenna, che tratta dei Templari come fondatori della città, oltre ai due volumi che ha scritto con Franco Rangone dedicati ai moltissimi musicisti alessandrini e ai celebri locali in cui si esibivano. Boccassi era amico di Umberto e del noto libraio Fissore. Insignito di prestigiose onorificenze come quelle di “Cavaliere di Gran Croce” e di “Grande Ufficiale al Merito” della Repubblica italiana.

Foto “Museo Grigio”