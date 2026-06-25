Calcio – Arriva il primo nuovo acquisto dei Grigi: il centrocampista Diego Larotonda

Alessandria – L’Alessandria calcio inizia il suo mercato con il primo innesto a centrocampo. Si tratta di Diego Larotonda, classe 2002, da Susa, centrocampista di piede destro cresciuto nel vivaio del Torino, allenato anche da Marco Sesia, vanta oltre 150 presenze in D con le maglie di Sanremese e Asti. Per lui anche 7 in C, al Renate. Ecco le dichiarazioni di Barani: ” Diego ha qualità, personalità e una fame straordinaria. Si tratta del profilo che cercavamo: un ragazzo pronto a mettersi in gioco, crescere e lottare ogni giorno per questa maglia”.