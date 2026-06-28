Scappano all’alt e urtano un carabiniere: due arresti

Saluzzo (CN) Ansa – Ieri sera in corso Ancina due giovani a bordo di un’auto, entrambi di origini straniere, sono stati arrestati. Un carabiniere, soccorso sul posto da un’ambulanza del 118, è rimasto ferito in modo non grave dall’auto in fuga. A mettersi all’inseguimento dei due fuggitivi, secondo le prime informazioni, è stato il collega incolume. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale. L’auto è stata raggiunta dopo poche centinaia di metri e i due giovani sono stati immobilizzati e ammanettati.