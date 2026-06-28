Formula uno – Vince Russell in Gp d’Austria: male le Ferrari che chiudono quinta e ottava

Austria – George Russell risorge nel posto più pesante, nel week-end in cui aveva più bisogno di farlo. Il britannico della Mercedes vince il Gp d’Austria della Formula uno davanti a Verstappen e Antonelli, traforammo in successo la pole position conquistata il giorno prima col brivido e rimettendo il proprio nome al centro della scena. L’inglese ha vinto una gara sporca, tattica, condizionata dal caldo e dalle strategie. Non ha dominato in modo lineare, ma ha sempre tenuto la corsa sotto controllo. L’olandese ha chiuso secondo dopo un Sabato complicatissimo, con l’incidente in qualifica che aveva congelato la Q3 e compromesso il suo assalto alla pole. La Red Bull non ha ritrovato la macchina dominante, ma Verstappen ha salvato il Gp di casa con una gara dominante. Il terzo posto di Antonelli resta pesante, ma racconta anche di un week-end in cui Russell gli ha restituito il colpo. Antonelli in gara è stato ancora protagonista: per una fase è stato anche leader, ma per effetto dell’incrocio strategico prima dell’ultima sosta. La grande delusione del Rex Bull Ring è la Ferrari. La scuderia di Maranello partiva seconda e terza con Leclerc e Hamilton, dopo una qualifica che aveva fatto sperare addirittura in una prima fila tutta rossa. In gara però si è sciolta. Il sette volte campione del mondo ha chiuso quinto, dietro anche a Piastri, mentre il monegasco, dopo un pomeriggio molto complicato, è precipitato fino all’ottava posizione, staccassimo e fuori da qualsiasi discorso podio. Hamilton ha provata a rimanere agganciato alla zona che contava, ma senza mai avere il passo per insediare i primi. Leclerc è stato il volto più amaro della Domenica: a prima fila sfiorata a una gara anonima.

Ordine d’arrivo

1 G. Russell Mercedes 71 1:26:37.979 1:10.683

2 M. Verstappen Red Bull 71 +1.611 1:10.483

3 K. Antonelli Mercedes 71 +1.986 1:10.374

4 O. Piastri McLaren 71 +21.809 1:10.595

5 L. Hamilton Ferrari 71 +26.393 1:10.946

6 I. Hadjar Red Bull 71 +29.399 1:10.947

7 L. Norris McLaren 71 +31.505 1:10.652

8 C. Leclerc Ferrari 71 +45.659 1:10.606

9 L. Lawson Racing Bulls 70 +1 giro 1:11.547

10A. Lindblad Racing Bulls 70 +1 giro 1:11.587

11 G. Bortoleto Audi 70 +1 giro 1:11.866

12 N. Hülkenberg Audi 70 +1 giro 1:11.634

13 P. Gasly Alpine 70 +1 giro 1:11.466

14 O. Bearman Haas 70 +1 giro 1:12.207

15 F. Colapinto Alpine 70 +1 giro 1:11.795

16 E. Ocon Haas 69 +2 giri 1:12.979

17 A. Albon Williams 69 +2 giri 1:13.137

18 F. Alonso Aston Martin 68 +3 giri 1:12.501

Rit. L. Stroll Aston Martin 45 Problema tecnico 1:13.796

C. Sainz Williams 23 Problema tecnico alla batteria 1:13.694

Rit. S. Perez Cadillac 4 Problema tecnico ai freni 1:14.448

Rit. V. Bottas Cadillac 2 Problema tecnico ai freni

Classifica Piloti

1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 171

2 George Russell Mercedes 131

3 Lewis Hamilton Ferrari 125

4 Oscar Piastri McLaren 80

5 Charles Leclerc Ferrari 79

6 Lando Norris McLaren 79

7 Max Verstappen Red Bull 73

8 Isack Hadjar Red Bull 42

9 Pierre Gasly Alpine 41

10 Liam Lawson Racing Bulls 30

11 Oliver Bearman Haas 18

12 Franco Colapinto Alpine 16

13 Arvid Lindblad Racing Bulls 14

14 Carlos Sainz Williams 6

15 Alexander Albon Williams 5

16 Esteban Ocon Haas 3

17 Gabriel Bortoleto Audi 2

18 Fernando Alonso Aston Martin 1

19 Nico Hulkenberg Audi 0

20 Valtteri Bottas Cadillac 0

21 Sergio Perez Cadillac 0

22 Lance Stroll Aston Martin 0

Classifica costruttori

1 Mercedes 302

2 Ferrari 204

3 McLaren 159

4 Red Bull 115

5 Alpine 57