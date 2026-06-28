Soccorso in piscina un uomo colto da arresto cardiaco: trasportato in codice rosso all’ospedale di Alessandria

28 Giugno 2026 REDAZIONE Nera 41

Soccorso in piscina un uomo colto da arresto cardiaco: trasportato in codice rosso all’ospedale di Alessandria

San Giuliano Nuovo (AL) – L’equipe del 118 è intervenuta nella piscina di una abitazione privata. Un uomo di 53 anni avrebbe avuto un arresto cardiaco mentre era in acqua e sarebbe quindi annegato. I medici lo hanno soccorso con manovre di rianimazione e massaggiatore cardiaco automatico. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Alessandria in codice rosso. Sono intervenuti il mezzo avanzato del 118 di Alessandria e di Valenza, oltre ai vigili del fuoco e i Carabinieri. Gli inquirenti stanno ricostruendo l’accaduto. Al momento non si conoscono altri particolari.

Print Friendly, PDF & EmailSTAMPA, salva in PDF o condividi l'articolo via E-MAIL ...

Articoli correlati